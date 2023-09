Despiste mata jovem emigrante que se preparava para voltar à Suíça

Luís Miguel Soares Fernandes, jovem de 27, perdeu a vida num acidente de viação na passada segunda-feira em Penafiel. Estava de férias na terra natal e deveria ter regressado à Suíça no dia seguinte.

De acordo com o Jornal de Notícias, o carro que Luís conduzia despistou-se, embateu num muro e capotou por volta das 22 horas. Quando os bombeiros de Entre-os-Rios e a VMER do Vale do Sousa chegaram ao local, realizaram manobras de reanimação que não foram bem sucedidas. Luís Fernandes seria o único ocupante da viatura e terá ficado encarcerado.

O mesmo jornal avança ainda que o acidente ocorreu na freguesia de Cabeça Santa, em frente à habitação de familiares deste jovem, cuja irmã também terá perdido a vida em 2007 na sequência de um atropelamento. Depois dessa tragédia, Luís e os pais arriscaram uma vida cá fora e instalaram-se na Suíça.

As cerimónias fúnebres terão lugar pelas 18h00 desta quinta-feira, 28 de setembro, na Igreja Paroquial de Cabeça Santa.