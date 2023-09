Despiste de FlixBus causa um morto e 20 feridos

Um autocarro da empresa FlixBus que partiu de Berlim, despistou-se na madrugada de terça-feira no decorrer de uma viagem noturna entre a Alemanha e Itália, causando a morte de uma jovem de 19 anos e 20 feridos.

Segundo o jornal alemão The Local, a polícia confirmou que o autocarro de longo curso tinha partido de Berlim e encontrava-se a caminho de Trieste, no norte da Itália, quando se despistou. Um desvio da sua via fez com que saísse da autoestrada, batesse numa barreira de cimento e tombasse.

O acidente causou a morte de uma jovem de 19 anos que, de acordo com o mesmo meio de comunicação, teria nacionalidade austríaca. Outras 20 pessoas ficaram feridas, entre as quais uma jovem alemã de 25 anos que foi levada ao hospital com ferimentos graves.

O The Local avança ainda que cerca de 40 passageiros provenientes da Áustria, Eslovénia, Itália, Alemanha e Ucrânia seguiam a bordo do autocarro, incluindo dois condutores. A polícia local confirmou que o pesado de passageiros capotou perto de Micheldorf, uma localidade situada entre Salzburgo e Viena, nas primeiras horas daquela manhã.

As operações de resgate mobilizaram dezenas de operacionais, que usaram escadotes, sistemas hidráulicos complexos e outras ferramentas para desencarcerar as várias pessoas a bordo.

Até ao momento, a causa do acidente permanece desconhecida, com os testes de álcool aos motoristas a terem dado resultado negativo, segundo as autoridades. As investigações estão em curso.