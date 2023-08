Despedido por pedir autógrafo a Messi

Cristian Salamanca, ferrenho adepto de futebol e grande fã de Lionel Messi, está por estes dias “nas bocas” do mundo por ter sido demitido. A razão? Pediu um autógrafo ao astro argentino.

Tudo se passou antes do encontro da nova prova que junta emblemas norte-americanos e mexicanos, a Taça das Ligas, entre o Inter Miami e o Orlando City. O aficcionado colombiano havia sido contratado por uma empresa de limpeza para cuidar das casas de banho do setor destinado ao estacionamento dos autocarros de ambas as equipas. Depois de executar as suas funções, deparou-se com a chegada do transporte dos jogadores do Inter, de onde, em último lugar, saiu Messi. Salamanca correu para junto do campeão do mundo e pediu-lhe um autógrafo, quebrando uma das cláusulas do seu contrato laboral e acabando demitido.

“Valeu a pena cada segundo”, disse o adepto ao jornal La Nación.