Neste dia de Reis despedimo-nos de uma Rainha.

Linda de Suza chegou a França com uma humilde mala de cartão cheia de sonhos, talento e uma voz ímpar.

Levou também Portugal, que nunca a esquecerá.

Com a sua autenticidade contribuiu para as boas relações de Portugal com França, de França com os portugueses e dos emigrantes portugueses em França com o seu país.

Ficaremos eternamente gratos.

Paulo Cafôfo