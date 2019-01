Designer português trouxe mensagem política a Paris

O designer português Hugo Costa marcou presença na Semana da Moda em Paris com a sua coleção “maybe we’ll be together again”, deixando uma mensagem de esperança e um alerta contra todos os muros através das suas roupas.

Foi numa atmosfera de desconstrução, com blocos de cimento, chapa de automóveis e palavras de ordem nas paredes, que o designer Hugo Costa apresentou esta quarta-feira a sua coleção Outono/Inverno na capital francesa. Inspirada na construção e na queda do Muro de Berlim, com esta coleção – que apesar de ser apresentada na semana da moda masculina, pode ser usada por homens e mulheres -, o português pretende fazer uma chamada de atenção.

“Quis fazer uma metáfora com os muros que as pessoas constroem, chamando a atenção para o crescimento da extrema-direita e de movimentos radicais e, nesse sentido, esta coleção tem uma mensagem política que faz sentido, porque estamos a entrar num novo ciclo de construção de muros”, afirmou Hugo Costa em declarações à Lusa.

Para o criador português, a coleção deixa ainda “uma mensagem de esperança”, através de frases impressas nas camisolas que são também as mensagens deixadas durante vários anos no próprio Muro de Berlim.

“Há uma componente estética romântico-depressiva, com influências do final dos anos [19]70 e início dos anos [19]80, com mensagens tiradas diretamente do muro, e as mensagens têm um fio condutor. São mensagens de esperança. É um alerta para não nos esquecermos do que se viveu na altura”, explicou o criador, acrescentando que fez um regresso aos “materiais tradicionais, como a flanela e fazendas clássicas, não deixando de lado as gangas e algumas silhuetas mais clássicas”.

Em vez do tradicional desfile, a marca Hugo Costa, através do Portugal Fashion, tem apostado em Paris por apresentações que entram no calendário oficial da Semana da Moda masculina.

Este ano, uma cabine especial para deixar mensagens, um provador improvisado e modelos a circular regularmente, com as roupas da marca nacional, criaram uma experiência interativa no coração do bairro de Strasbourg Saint-Denis, um local de passagem obrigatória nas semanas dedicadas à moda, e onde se realizou o evento.

Esta é a sexta participação do designer português no calendário da Semana da Moda de vestuário masculino em Paris.

O objetivo do designer, que atualmente está principalmente focado no mercado asiático, é, ainda este ano, arrancar com as vendas ‘online’, através do seu ‘site’, e continuar a trabalhar com o ‘showroom’ em Paris, para conquistar novos mercados.

Veja imagens do cenário da apresentação da coleção de Hugo Costa,em baixo: