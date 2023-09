Designer Luís Carvalho é embaixador da DS em Portugal

Expressão máxima da arte de viajar e amplamente envolvida no mundo da moda, a DS aprofunda a sua ligação à alta-costura ao nomear Luís Carvalho, consagrado designer de moda com quem partilha a sua visão de estilo e de requinte, embaixador da DS Automobiles em Portugal.

O multipremiado designer de moda português, nascido em Vizela em 1987, torna-se assim o primeiro embaixador da marca em Portugal e passará a conduzir o novo DS 7 Esprit de Voyage E-Tense 300 cv, o SUV topo de gama que aplica o melhor savoir-faire da marca em termos de conforto, eficiência e tecnologia, e expressa os valores partilhados de elegância e luxo.

Luís Carvalho licenciou-se em Design de Moda e Têxtil no IPCB e participou em diversos concursos de moda, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Trabalhou na ModaLisboa, bem como nos ateliers de Filipe Faísca e Ricardo Preto, tendo sido igualmente designer de moda na empresa Salsa Jeans durante 2 anos e meio até ter tomado a decisão de se aventurar em nome próprio.

Em 2013 criou a marca Luís Carvalho e apresentou a sua primeira coleção na ModaLisboa, e, desde então, tem sido uma presença constante na Lisboa Fashion Week, que conta também com o patrocínio da DS Automobiles.

Desde 2016 tem sido distinguido com múltiplos prémios e distinções pelas suas criações e coleções. Nesse ano foi distinguido com o prémio GQ Men of The Year, na categoria de designer de Moda e em 2017 conquistou o Globo de Ouro de Melhor Estilista. Em 2018 e 2019 foi um dos laureados do “Maison Mode Mediterranée” em Marselha e, nesse ano, voltou a ser nomeado para os Globos de Ouro na categoria de moda. Dois anos depois, em 2021, venceu o seu segundo Globo de Ouro na categoria de Personalidade de Moda do Ano.

Luís Carvalho apresentou coleções na Paris Fashion Week em 2017 e 2019, e é atualmente reconhecido no mundo da moda por vestir inúmeras figuras públicas nacionais e internacionais.