Design de interiores português seduz hotéis do Dubai

Entre 23 e 25 de maio, as empresas portuguesas A.Freitas & Barbosa, Lda; Apacheco; ARQ Tailor’s; Bloma by Covema; Casa Magna; Compincar; Fagotel; Flumen by Decor in White; MainGUILTY; MAMOA; MBN Group; Muranti; PA.ArK Arquitetos Ltd; Ribadao Wood Boutique; Safina; Salma; Toronobre – Comércio de Madeiras, Lda. e X8 Solutions Group vão marcar presença no The Hotel Show Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Este evento, que se realiza no World Trade Centre Dubai, é o maior e mais completo evento do setor hoteleiro na região do Médio Oriente e Norte de África, atraindo mais de 10.000 visitantes profissionais do setor da hotelaria de todo o mundo. Uma feira que abre a oportunidade às empresas nacionais de chegarem a players de referência naquela região onde se localizam os maiores investidores de hotéis de luxo do mundo. A participação da delegação portuguesa é organizada pela AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, em dois stands: 8E351 e 8B375, onde está uma área de meeting point, no Dubai World Trade Centre, onde se realiza o The Hotel Show Dubai.

Esta mostra apresenta uma visão de 360º sobre a indústria hoteleira, com expositores de produtos desde a promoção de investimentos hoteleiros, construção e remodelação, até ao design, arquitetura, equipamento e gestão.

O mercado dos Emirados Árabes Unidos é extremamente importante para o setor da madeira e mobiliário português, onde a AIMMP tem vindo a fazer uma aposta forte através do projeto de internacionalização – Inter Wood & Furniture – no âmbito do qual esta iniciativa é organizada, e razão pela qual a AIMMP tem vindo a organizar várias participações ao longo dos anos, nomeadamente Dubai Design Week, Hotel Show Saudi Arabia e organizando diversas missões de negócios.

O Inter Wood & Furniture é um projeto de internacionalização gerido pela AIMMP para o setor das Madeiras e Mobiliário, e que apoia empresas portuguesas interessadas no desenvolvimento de estratégias de internacionalização para novos mercados em crescimento. Ao longo dos anos, este programa já apoiou mais de 400 empresas, através de 140 ações, em cerca de 50 mercados, com incentivos até 50%, tendo contribuído para o crescimento das exportações do setor em cerca de 1.000 milhões de euros, nos últimos 10 anos.