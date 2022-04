Desfile aéreo atrasa voos em Lisboa

A ANA – Aeroportos de Portugal alertou para atrasos nos voos do aeroporto de Lisboa, esta sexta e domingo, devido a um desfile da Força Aérea, no âmbito das Comemorações dos 100 Anos da Travessia do Atlântico Sul.

“A ANA Aeroportos de Portugal foi informada que, no âmbito das Comemorações dos 100 Anos da Travessia do Atlântico Sul, a Força Aérea Portuguesa vai realizar um desfile aéreo nos dias 01 e 03 de abril na área de Lisboa”, informou a gestora de aeroportos, em comunicado.

Assim, sexta e domingo, 3 de abril, “estão previstos ocorrer atrasos nos voos de partidas e chegadas ao aeroporto de Lisboa” e, por isso, a ANA aconselhou os passageiros com voos marcados para estes períodos que consultem as suas companhias aéreas para mais informações.

A primeira travessia aérea do Atlântico Sul começou às 06h45 de 30 de março de 1922, a partir da rampa do Centro de Aviação Naval, na Doca do Bom Sucesso, em Lisboa.

Os dois aventureiros utilizaram três aviões e pararam em Las Palmas (Canárias) e São Vicente (Cabo Verde), antes de atingirem o Brasil, após o chamado “grande salto”, que durou 11 horas e 21 minutos.

Ao todo, Sacadura Cabral (piloto) e Gago Coutinho (navegador) percorreram 4.527 milhas náuticas (8.484 quilómetros), em 62 horas e 26 minutos.

Nesta viagem histórica, os pioneiros utilizaram três hidroaviões: Lusitânia, Portugal e Santa Cruz, este último ainda visitável no Museu da Marinha, em Lisboa.