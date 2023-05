Desfasamento entre oferta e procura no mercado de trabalho ibérico

Os sectores da hotelaria, transportes e lazer têm vindo a criar nos últimos trimestres um vasto nº de novos postos de trabalho, que poderia ser ainda mais elevado se não fosse a dificuldade que as empresas de Portugal e Espanha têm em encontrar perfis adequados às suas necessidades e que, na prática, as leva a deixar um expressivo nº de postos por preencher.

Nos últimos dois anos, a falta de pessoal qualificado para cobrir a elevada procura de profissionais que a reativação do turismo e da hotelaria e restauração, tem vindo a sentir-se como nunca.

Adicionalmente, também escasseiam profissionais no sector tecnológico (programadores, cibersegurança, project managers de IT …), na eletromecânica, e pessoas com know-how nos antigos ofícios (soldadores, eletricistas, mecânicos…).

A mensagem de que há falta de trabalhadores para preencher diversos postos de trabalho oferecidos é comum a muitos Empresários.

Este problema existe porque alguns dos empregos oferecidos não são preenchidos devido aos parcos salários. Noutros, tem a ver com a dificuldade de encontrar profissionais adequados às qualificações exigidas. E noutros ainda o problema são os turnos repartidos que dificultam a conciliação da vida familiar e pessoal.

É comum também nos sectores ditos altamente qualificados, que os trabalhadores optem por procurar uma vida fora de Portugal ou Espanha, nomeadamente nos países do norte da Europa (Irlanda, Luxemburgo, Holanda…) ou do Golfo Arábico (Arábia Saudita, UAE, Qata …), onde essas funções são significativamente mais bem pagas.

O problema das economias ibéricas não é a falta de mão de obra, que se encontra em máximos históricos, mas sim no desfasamento entre as habilitações necessárias para preencher um vasto nº de vagas e a formação ou competências dos candidatos disponíveis.

