Desenvolvimento do setor automóvel em Portugal

O primeiro carro chegou a Portugal em 1895 e o produto era tão estranho para os portugueses que, na Alfândega, nem sabiam bem que taxas cobrar. Desde então muita coisa mudou no setor automóvel.

Vamos falar um pouco mais sobre este assunto para que tire algumas das suas dúvidas sobre o desenvolvimento deste setor em Portugal.

Um pouco de história sobre os primeiros carros

Como já referimos, o primeiro carro chegou a Portugal em 1895 e foi um carro importado de Paris, da marca Panhard & Levassor. A marca foi fundada por René Panhard e Émile Levassor e foi uma das primeiras a fabricar carros.

Só por curiosidade, também foi a primeira marca a publicar um catálogo automóvel a cores.

Os primeiros automóveis atingiam cerca de 30 kms/h e deixavam as pessoas desconfiadas, principalmente por causa do barulho que esses automóveis faziam. As viagens também não eram muito confortáveis tanto porque as rodas eram revestidas com borracha maciça como porque as pessoas iam em cima dos carros e não dentro deles – escolher a roupa errada podia ser um problema nestas viagens.

De 1905 a 1919, começaram a surgir algumas melhorias técnicas para dar resposta aos problemas mecânicos, como a iluminação elétrica e o motor de arranque. Em 1913 começa a produção de carros em massa, o que resulta num aumento de carros em circulação e, também, no aparecimento dos primeiros sinais de trânsito.

A partir da década de 20 e 30, os automóveis tornam-se mais populares e também começam a surgir automóveis de luxo por empresas como a Stutz, Rolls Royce, Bentley, entre outras. Ainda na década de 30, a Citroën lança a série 7 CV e também começam a ser fabricados carros de origem portuguesa.

Depois da guerra, a produção automóvel cresceu imenso e nos anos 70 a segurança e o aumento da poluição atmosférica começaram a ser o principal foco.

Aumento do número de lojas online que vendem peças para carros

Por muito tempo se teve de comprar as peças de automóveis em espaços físicos e, muitas vezes, até ir ao mecânico para resolver problemas que podiam ser resolvidos em casa em apenas alguns minutos.

Com o crescimento da internet, o cenário mudou. Dezenas de lojas online começaram a surgir em Portugal a preços mais baixos e as encomendas eram recebidas em casa em apenas alguns dias.

Nos dias de hoje, as lojas online já vendem peças para todos os tipos de carros, incluindo os elétricos. De acordo com autosport.pt, “35% das peças de um carro elétrico continuam as mesmas de um carro com motor a combustão…” e, quanto às restantes peças, os mercados adaptam-se e aumentam o catálogo de peças.

A internet também veio trazer muitos conteúdos online educativos que o ajudam a resolver problemas simples nos carros para que não se tenha de dirigir à oficina – a não ser que o problema seja complexo.

Antes de comprar numa loja online é importante ver os comentários da loja para tentar, ao máximo, comprar apenas peças de qualidade.

E quanto ao futuro do setor automóvel, o que esperar?

A indústria dos automóveis parou um pouco depois da pandemia, mas já voltou ao ativo, com um crescimento de 30% na produção de automóveis relativo ao primeiro trimestre deste ano – dados fornecidos pela ACAP, a Associação Automóvel de Portugal.

Para o futuro, espera-se um aumento na produção de carros elétricos por Bruxelas querer acabar com os carros com motor de combustão. Em Portugal, o Centro de Produção de Mangualde do grupo automóvel Stellantis vai investir 30 mil milhões de euros para que sejam fabricados esses carros elétricos no país.

Além de Portugal, outras marcas estrangeiras têm investido na produção de carros elétricos, como a Kia – que tem conquistado o mercado -, a Volvo e até a Xiaomi que vai lançar o seu primeiro carro elétrico no próximo ano.

Para garantir que esta mudança seja feita, os portugueses podem receber apoio para compra de carros elétricos. Os incentivos disponíveis são tanto para carros elétricos, como para carros híbridos e podem ser para compra do carro ou apoio na eletricidade.

Acredita-se, ainda, que muitas outras inovações tecnológicas surgirão com estes carros.

Para concluir, que venham os próximos automóveis e as suas novas tecnologias.