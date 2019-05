Desenvolve: um grupo aberto para promover língua portuguesa no Luxemburgo

“O Luxemburgo é o país do mundo que, não tendo o português como língua oficial, tem maior percentagem de lusófonos em relação à população total”, explica Catarina Andrade, colunista do BOM DIA e dinamizadora do projeto Desenvolve, – que utiliza também a denominação de hashtag #desenvolve – iniciativa criada para “contrariar esta situação. Estamos cientes que uma comunidade tão vasta dificulta a união mas é fundamental juntarmo-nos”, explica.

Criado em maio de 2018, o Desenvolve define-se com um grupo aberto, sem hierarquias. “Todas as pessoas são bem-vindas”, explica Catarina Andrade. “O intuito é desenvolver ideias e projetos de interesse para a comunidade e para isso criámos uma página no Facebook (#desenvolve) e encontramo-nos uma vez por mês”.

O grupo defende que apesar de no Luxemburgo haver tantos lusófonos “a vantagem de se falar português não é sempre reconhecida. De uma forma geral é reconhecido que somos trabalhadores mas frequentemente somos encaminhados para empregos muito aquém das nossas qualificações e competências”, afirma Catarina Andrade.



De 10 de maio a 10 de junho, o Desenvolve lança a sua primeira iniciativa pública, uma campanha de valorização da língua portuguesa. “Contamos com a ajuda de todos, incluindo também os meios de comunicação social e as associações para alertar para a importância de se falar português com as novas gerações”, conclui Catarina Andrade.

As redes sociais e a página internet do grupo serão os pontos de partida desta campanha.