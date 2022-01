Descubra uma das candidatas ao Festival da Canção 2022

O Festival da Canção 2022 está a chegar e Milhanas participa pela primeira vez no concurso, revelando o tema com que irá concorrer – Corpo de Mulher. A música já se encontra disponível no Youtube.

A Eurovisão é o maior evento musical em escala mundial que une não apenas os músicos concorrentes, mas todos aqueles que seguem as carreiras dos autores e intérpretes. As semifinais estão marcadas para os dias 5 e 7 de março – data de atuação de Milhanas – e a final irá acontecer no dia 12 de março.

“Corpo de Mulher” foi escrito por AGIR, um dos mais reputados artistas da sua geração, que já tinha feito uma aparição especial na edição de 2021 com a atuação de “Flor Sem Tempo” e “E Depois do Adeus”. Este tema de AGIR, dá continuidade ao trabalho que está a desenvolver, em que ao invés da música e a melodia serem a base da composição, agora é a palavra que medra a música. O conceituado artista escolheu Milhanas, uma das jovens promessas da música portuguesa, para interpretar a música.

Milhanas, confessa ser no fado que vai beber inspiração da palavra, do silêncio e da interpretação. Estudou música desde criança, tendo aprendido violino, frequentado aulas de técnica vocal, principalmente direcionadas para a área do jazz e música moderna no Musicentro de Lisboa, e Teatro Musical. 2021 foi o grande ano de estreia para a artista, que editou o primeiro single “Lamentos” e atuou pela primeira vez à frente do público no Super Bock Em Stock.