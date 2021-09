Descubra um duo luso-colombiano-brasileiro-mexicano

Tiago Nacarato e Mari Segura apresentam agora aos fãs um tema conjunto intitulado “Lo que soy”. Da dinâmica luso-colombiana-brasileira- mexicana, nasce uma envolvente canção que joga entre o contraste da voz masculina e feminina e da guitarra e do piano.

“Lo Que Soy” nasceu de uma improvisação durante uma noite de conversas sobre autoconhecimento, crescimento e aprendizagem. “Estoy haciendo lo que soy”, ou em português: “estou fazendo o que sou”, significa que tudo o que fazemos, fala também sobre quem somos.

“Quanto mais observamos, mais conseguimos perceber, e consequentemente agir. Isto é válido não só para a nossa análise interna, como para quem está ao nosso redor. Sabemos que errar faz parte do processo, mas que ao não desistirmos, sairemos sempre mais fortes com o aprendizado. O que mais gostamos no desenvolvimento e na criação desta canção, além de trabalharmos com pessoas incríveis, foi a dinâmica de dualidade que criamos entre os dois. Desde a questão a língua (Espanhol/Português), à mistura de culturas luso-colombiana-brasileira- mexicana, o balanço entre a voz masculina e feminina, ou à “conversa” entre a guitarra e o piano. Do começo ao fim e em todas as etapas, a parceria foi inevitável e fez-se sentir de uma forma intensa, natural e genuína. Esperamos que a possam viver e sentir da mesma forma”, confessam.