Descubra tudo sobre o Alentejo em conferências ‘online’

A conferência, de entrada livre, está integrada no ciclo "Terra e Paisagens no Sul", que resulta de uma parceria entre a EDIA, a Câmara Municipal de Beja e a Direção Regional de Cultura do Alentejo.

Este ciclo de conferências pretende ajudar a perceber como se foi definindo a paisagem alentejana e moldadas as suas gentes.

Nesta conferência será descrita a evolução da indústria doméstica do linho e da lã no Alentejo, bem como a sua relação com a produção fabril, ao longo do século XIX.

Pretende-se avaliar o impacto das transformações operadas com a constituição da propriedade fundiária burguesa e dos regimes contemporâneos de exploração da terra que ditaram o fim da transumância no Baixo Alentejo e a formação de uma região produtora de bens primários destinados à exportação para outras regiões.

Com a afirmação do liberalismo, as célebres pastagens do Campo Branco (Aljustrel e Castro Verde) passaram a ser disputadas pelos lavradores que as usaram também para invernadouro do gado bovino. Desaparecia assim o antigo sistema transumante. Porém, a evolução registada não favoreceu o aparecimento na região transtagana de núcleos industriais destinados à produção de lanifícios para o mercado nacional ou para exportação.

Paulo Eduardo Guimarães é historiador e docente universitário. É membro da Sociedade Europeia de História Ambiental e da Rede Portuguesa de História Ambiental e autor de 4 livros e mais de 80 artigos publicados em revistas académicas portuguesas e estrangeiras, capítulos de livros e verbetes em enciclopédias e dicionários históricos.

Transmissão em direto pelo canal do Youtube da Câmara Municipal de Beja em: https://www.youtube.com/@CMBeja/streams