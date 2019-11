Descubra os segredos da decoração e do design de interiores

Agora pode seguir no Luxemburgo, em língua portuguesa, o curso de Decoração e Design de Interiores do Portal Decor.

O curso teve a sua primeira edição a 23 de fevereiro de 2013, em Vila Nova de Gaia, e desde então, já contou com edições em 12 cidades de norte a sul de Portugal Continental e ilha da Madeira (Braga, Paços de Ferreira, Gaia, Coimbra, Leiria, Lisboa, Quarteira/Loulé, Albufeira, Portimão, Faro, Vilamoura/Loulé e Funchal). Este curso chega agora ao Luxemburgo.

A formação é predominantemente prática, com recurso a imóvel e cliente reais, ensino de software para projetos de interiores em 3D, visita a parceiros, etc.

Informação mais detalhada sobre o curso pode ser consultada no site Portal Decor ou na página Facebook. Para informações específicas sobre o curso que vai ter lugar no Luxemburgo clique aqui.

O curso vai decorrer no Espaço Ser de Clara Anselmo, no Luxemburgo, um espaço de bem estar e harmonia com terapias alternativas e holísticas, que existe no Luxemburgo desde 2012 em Portugal, na Maia, Porto e Leiria. O Espaço Ser fica em Pontpierre, 94, rue de l’Europe.