Descubra os “Itinerários da Saudade”

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa e o Observatório dos Lusodescendentes inauguram da Exposição “Itinerários da Saudade / Memórias de Família com futuro – três vagas de migrações portuguesas para França”, promovida pela Comissão de Migrações, no âmbito da Temporada Cruzada França Portugal.

O evento terá lugar no Auditório Adriano Moreira no dia 24 de outubro, na rua das Portas de Santo Antão, em Lisboa.

Programa do evento:

11:30 – Exibição em antestreia em Portugal, do documentário em versão portuguesa “Les Héritiers de la Bataille de La Lys”, com presença do autor Carlos Pereira,

13:00 – Almoço na Sala de Convívio da SGL (sujeito a marcação +351210434039),

14:30 – Mesa Redonda, inauguração da exposição e testemunhos – versão híbrida,

16:30 – Aperitivo cruzado franco-português e encerramento.