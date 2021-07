Descubra os Dona Zefinha

Francisco Pestana de Monte do Trigo, Francisco Melo e Tiago Pinto de Santana são naturais Portel e dão vida à banda “Os Dona Zéfina”. Os membros, que têm entre 17 e 22 anos, recorrem à voz e à viola campaniça para interpretar o seu repertório constituído por “Modas” do cancioneiro tradicional alentejano.

O nome “Os Dona Zéfinha” é em homenagem a uma senhora nascida e criada em Portel (embora já falecida) chamada Josefa Inácia Prego, mais conhecida por “Ceginha” ou “Zéfinha de Portel”. Apesar de cega tocava vários instrumentos, como a viola campaniça e cantava ao despique em bailes e romarias, essencialmente no seu concelho e ainda pelo Baixo Alentejo.

Neste momento o grupo conta com dois trabalhos discográficos “A Moda da Zéfinha” e “A Menina Dança, tem Par ou Descansa?”, tem tocado em diversos eventos por todo o país, e iniciou o seu percurso de internacionalização tendo já atuado em Toronto. Participou também no “Got Talent Portugal” e no “All Together Now”.