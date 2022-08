Descubra os afetos femininos no MAR Shopping

O MAR Shopping Matosinhos vai receber o Projeto CAF – Conservar Afetos Femininos, de 11 a 22 de agosto.

Trata-se de um projeto de ligação entre a inovação social, a intervenção social local e o empoderamento feminino, que tem como objetivo homenagear a indústria conserveira matosinhense e “suas mulheres”. O espaço receberá iniciativas como apresentação de livros, exposições, tertúlias, apresentação e degustação do nobre produto que nasce nas conserveiras matosinhenses.

No âmbito do Programa Bairros Saudáveis, que procura fazer perdurar no tempo as memórias e as vivências, foi desenvolvido o Projeto Conservar Afetos Femininos, que regista e exalta o papel das mulheres na indústria conserveira, resultando na projeção das suas histórias de trabalho árduo e adversidades, assim como partilhas de saberes e de afetos.

As atividades propostas no decorrer deste evento visam fortalecer o sentimento de comunidade e a partilha de memórias, vivencias e experiências. Dentro da temática ambiental, em parceria com o Departamento de Ambiente da Câmara Municipal de Matosinhos, o projeto promove ações de (in) formação às mulheres: Upcycling – reutilização criativa, alimentação sustentável e sem desperdício, educação ambiental, cidadania e sustentabilidade.

Esta iniciativa conta com o apoio do Pelouro de Promoção e Apoio a Atividades nas Áreas do Desenvolvimento Económico e Dinamização do Turismo da Câmara Municipal de Matosinhos e visa promover a cidade, a sua história, o turismo industrial da indústria conserveira e um produto português de ímpar qualidade com forte tradição, uma vez que, historicamente, o município de Matosinhos assenta numa longa tradição de comunidade piscatória e indústria conserveira, em que a grande maioria das operárias do setor são as mulheres.

Foram selecionados três territórios de intervenção para este projeto: o Conjunto Habitacional Bairro dos Pescadores, o Conjunto habitacional Biquinha e o Conjunto habitacional Carcavelos. Os territórios escolhidos são também pautados pela presença de algumas crianças em idade escolar, daí que uma intervenção junto das mulheres, terá impacto na socialização de outras gerações. Por exemplo, ao valorizar as vivências das mulheres, será também combatido o isolamento dos idosos, também este, um problema estrutural dos territórios. Assim, existirá uma intervenção a três níveis: nível individual, coletivo e territorial.

O dia da inauguração contará, às 18h00, com a presença do vice-Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Carlos Mouta.