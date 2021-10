Descubra oportunidades de investimento na floresta e recursos naturais

O Webinar “Floresta e Recursos Naturais: Novas Oportunidades de Investimento”, que se realiza no âmbito dos Encontros PNAID 2021, terá lugar no próximo dia 27 de outubro, entre as 15:00 e as 18:00 (hora de Lisboa)

Trata-se de uma parceria entre a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e a Secretaria de Estado das Florestas e Ordenamento do Território.

A sessão será transmitida em direto na página Facebook do Ministério dos Negócios Estrangeiros e no site dos Encontros PNAID.

Neste encontro serão apresentadas e debatidas as prioridades em políticas públicas relacionadas com a floresta, oportunidades de investimento no setor florestal , o aproveitamento e exploração dos recursos naturais, financiamentos e incentivos, boas práticas e exemplos.

O programa e as inscrições estão disponíveis em: www.encontrosdiaspora.pt/webinars