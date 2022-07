Descubra o Toyota Highlander renovado e melhorado

A Toyota acaba de revelar o renovado Highlander para 2023, o maior SUV eletrificado da Toyota, apresenta novas tecnologias de conectividade e personalização.

O Highlander, que foi lançado em Portugal em 2021, oferece requinte, espaço e conforto com um interior flexível para sete ocupantes. O SUV da Toyota conta com um sistema de tração às quatro rodas inteligente (AWD-i) com um motor elétrico no eixo traseiro. No exterior, uma nova cor verde Cypress metalizada e jantes em liga leve de 20 polegadas em preto brilhante que realçam o estilo sofisticado do Highlander. No interior, os bancos e volante em pele adicionam requinte. Na versão mais equipada (Premium) o interior surge também com a opção de bancos e acabamentos em pele castanha.

O Highlander é o modelo mais recente a adotar o novo sistema multimédia Toyota Smart Connect+. Este sistema é de série em todas as versões em Portugal e conta com um novo ecrã tátil de 12,3 polegadas de alta-definição, na consola central. O sistema Toyota Smart Connect+ inclui um plano de dados de quatro anos que também inclui atualizações remotas do sistema e fornece um sistema de navegação integrado que permite planear rotas quando e onde a ligação “na nuvem” não está disponível. Este sistema inclui mapas 3D de determinadas cidades, reconhecimento de sinais de trânsito e informações de localização de radares fixos.

O novo Highlander para 2023, apresenta várias funções remotas, que permitem determinadas ações sem precisar de estar dentro ou perto do veículo. Verificar se as portas estão destrancadas e trancar/destrancar a viatura remotamente. O sistema conta de série com a capacidade de integração para smartphone com o Android Auto® e a opção de Apple CarPlay® sem fios. Todas versões do Highlander para 2023 contam com o prático carregador de smartphone sem fio na consola central.

O Highlander para 2023 apresenta um novo painel digital personalizável atrás do volante. O Ecrã TFT também de 12,3 polegadas simula mostradores côncavos digitais e pode ser personalizado, ao gosto do condutor, escolhendo as informações mais relevantes e necessárias.

