Descubra o Tonale da Alfa Romeo

O Tonale, o primeiro C-SUV eletrificado da Alfa Romeo, é um símbolo da metamorfose da marca, transportando-a para uma nova era.

O motor híbrido 48V e o seu novíssimo sistema de Turbo de Geometria Variável (VGT) permite alimentar as rodas mesmo quando o motor de combustão interna se encontra desligado. Entretanto, o seu sistema de eletrificação foi criado para sublinhar o ADN desportivo da marca.

O Tonale é o Alfa Romeo mais avançado tecnologicamente de todos os tempos. É o primeiro veículo equipado com um certificado digital NFT. Além disso, oferece uma conectividade de topo e um inovador sistema de infotainment, com atualizações over-the-air e a integração do sistema Amazon Alexa.

As dimensões compactas do novo Tonale – 4,53 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,60 m de altura – são exemplares do design italiano de marca Alfa Romeo, proporcionando a perfeita síntese do seu prestigiado património e das inovações futuras.

As caraterísticas de estilo da Alfa Romeo que fizeram história no automobilismo a nível global foram, de facto, utilizadas no Tonale. Por exemplo, a “GT Line”, que se estende da parte traseira aos faróis dianteiros, recorda as formas do Giulia GT dos anos 60, alternando volumes completos e elegantes, que lembram modelos icónicos como o 8C Competizione.

No âmbito deste 10º Le Mans Classic, os fãs terão a oportunidade de testar tanto o novo Tonale como toda a gama de modelos da Alfa Romeo. Alguns mais sortudos poderão também guiar no lendário circuito onde se realizam as icónicas 24 Horas de Le Mans. Para além disso, todos os participantes poderão consultar as informações de alguns dos modelos que escreveram capítulos memoráveis na história da Alfa Romeo e das 24 Horas de Le Mans.