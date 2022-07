Descubra “O Rosto Por Trás da Máscara”

As Quintas de Melgaço recebem a exposição “O Rosto Por Trás da Máscara” até ao dia 28 de agosto. A mostra reúne fotografias da autoria do melgacense Gabriel Cristiano e é uma iniciativa da instituição Contrato Local de Desenvolvimento Social 4.ª Geração (CLDS-4G) de Melgaço.

A instituição CLDS-4G trabalha há dois anos junto dos habitantes idosos do município, onde os rostos destes, que estiveram “escondidos” pela máscara durante a pandemia, são revelados nas fotografias. Para além dos retratos fotografados, a mostra é acompanhada pelos textos da obra “ÉS CURA”, da autora Paula Alves.

“A máscara impôs-se no nosso dia-a-dia para nos acompanhar e proteger. Permitamos que ela cumpra a sua função, sem medo e com aceitação. O brilho que emitimos com o nosso ser e com o amor que damos resplandecerá sempre muito além de qualquer tapa-sorrisos! Hoje em dia estamos (ou deveríamos estar) mais atentos à nossa volta, lemos sinais diferentes daqueles a que estávamos habituados e sentimos e valorizamos mais a importância e a presença das pessoas. Passamos a olhar, olhos nos olhos, quando falamos com alguém. E isto é verdadeiramente especial (em qualquer idade)”, refere em comunicado a autora Paula Alves.

Às declarações de Paula Alves, Pedro Soares, o administrador das Quintas de Melgaço, acrescenta que querem “abraçar as iniciativas da comunidade e ao mesmo tempo surpreender quem os visita. Daí abrirem as portas da sala de provas a esta exposição, numa altura em que recebem mais turistas, dando a conhecer mais sobre a região, além do vinho”.