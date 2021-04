Descubra o primeiro single original de Soraia Tavares

A Sons em Trânsito editou “A Beleza Vai Mudar O Mundo”, o primeiro single original de Soraia Tavares, atriz e cantora com experiência em musicais e telenovelas ou programas como o The Voice, Dança Com As Estrelas e A Tua Cara Não Me É Estranha, que venceu.

“A Beleza Vai Mudar O Mundo” é um contributo social para a construção de um mundo mais tolerante e revela Soraia Tavares enquanto letrista, numa parceria com LEFT; compositora, trabalho que desenvolveu em conjunto com João Repolho, Tainá e LEFT mais uma vez; e enquanto cantora de voz profunda e quente com uma alma capaz de nos emocionar.

A música surgiu no dia seguinte à manifestação Black Lives Matter. Nessa manhã, Soraia Tavares, descendente de família cabo-verdiana, escreveu: «Hoje acordei em paz. Foi muito bonito o que se viveu ontem. Agora é não deixar a causa morrer. Continuar a mudar mentalidades através da palavra e sensatez e nunca com violência.».