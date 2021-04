Descubra o primeiro álbum de Murais

Murais é a nova identidade artística de Hélio Morais, músico dos Linda Martini e PAUS, que se estreia a solo com, precisamente, “Murais”, 10 canções simples, sem grandes pretensões, em formato digital, CD e vinil. O disco é editado, simultaneamente, em Portugal e Espanha e, também, no Brasil.

Produzido por Benke Ferraz, guitarrista e produtor dos Boogarins, “Murais” inclui os singles “Não sou Pablo, nada muda”, “Catatua”, “Até de Manhã” e o mais recente “Marialva” com a participação de Giovani Cidreira. A interpretação visual destas narrativas ficou a cargo de Ana Viotti.

“Murais” vai ser apresentado ao vivo, em Junho, em Lisboa dia 1, no Teatro Maria Matos, em São João da Madeira no dia 4, na Casa da Criatividade; no Porto dia 5, no Hard Club, e em Coimbra no dia 6, no Salão Brazil.

Murais apresenta-se, em palco, nas teclas e na voz, e é acompanhado por Miguel Ferrador, nos sintetizadores e sampling, e por João Vairinhos, na bateria.