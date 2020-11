Descubra o novo Toyota Yaris

A funcionalidade do sistema de pré-colisão foi aumentada para que possa detetar peões de dia e noite e ciclistas durante o dia. A nova Geração Yaris também oferece Assistência de interseção na mudança de direção e Assistência de interseção na aproximação de peões, sistema que reconhece os riscos de colisão com tráfego e peões ao fazer uma curva num cruzamento. A Nova Geração Yaris é ainda o primeiro Toyota a ser equipado com airbag centrais. Isto ajuda a evitar que o condutor e o passageiro choquem um no outro em caso de um impacto lateral.

Com estes equipamentos e o benefício do aumento significativo da rigidez da carroçaria da plataforma GA-B, a Toyota tem como objetivo que a Nova Geração Yaris seja o automóvel compacto mais seguro do mundo.