Descubra o novo Peugeot 408

O 408 é inesperado porque é diferente. É o primeiro do seu género, tanto na história da própria marca, como no mercado automóvel no seu todo. Com o 408, a PEUGEOT demonstra a criatividade das suas equipas e oferece uma nova silhueta fastback no topo do segmento C.

Esta nova era marca francesa propõe uma postura felina e um fascínio único, excelência de engenharia centrada na eficiência e eletrificação inteligente, bem como as emoções proporcionadas pelas tecnologias de vanguarda dedicadas ao prazer de condução e a uma utilização instintiva.

O 408 destaca-se, antes de mais, pela sua silhueta dinâmica fastback e pelo seu estilo inconfundível, mas também porque rompe com a tradição. A sua postura felina é típica dos modelos da marca. As suas linhas são incisivas e a grelha é da mesma cor da carroçaria para se combinar na perfeição com a secção frontal, tendo o novo emblema Peugeot com a cabeça de um leão. O recorte invertido do para-choques traseiro é inesperado, ao mesmo tempo que dá ao perfil uma dinâmica inédita.

O novo 408 assenta solidamente sobre rodas de 720 mm de diâmetro e as icónicas jantes de 20 polegadas apresentam um desenho geométrico disruptivo. À frente, a assinatura de luz em forma de presas integra perfeitamente o 408 na família Peugeot, tal como as luzes LED de três garras na traseira.

Com um comprimento de 4,69 metros, com base numa distância longa entre eixos de 2,79 m, o Peugeot 408 conta com uma segunda fila de passageiros notavelmente espaçosa, com 188 milímetros de espaço para as pernas. A bagageira é, também, generosamente dimensionada, com um volume de 536 litros que pode ser aumentado para 1.611 litros depois de rebatidos os bancos traseiros. O 408 tem uma altura de 1,48 m, com uma silhueta esguia e elegante, o que melhora a eficiência aerodinâmica.

Tanto para o seu condutor, como para os seus passageiros, o 408 oferece a última geração do Peugeot i-Cockpit, imediatamente reconhecível pelo seu volante compacto dedicado ao prazer de condução e a uma agilidade controlada.

No habitáculo, a ênfase é colocada na qualidade e na conectividade, com as mais recentes tecnologias para tornar a experiência de condução e a viagem mais intuitivas e gratificantes.

Compostos por seis câmaras e nove radares, os sistemas de assistência ao condutor proporcionam paz de espírito e segurança. Estes incluem cruise control adaptativo com função Stop and Go, Night Vision, que alerta para a presença de animais, peões ou ciclistas no caminho, antes de serem iluminados pelas luzes de máximos, vigilância do ângulo morto de longo alcance (75 metros) e alerta de tráfego traseiro, que avisa sobre um potencial perigo ao fazer marcha-atrás.

A gama de motores que propulsionam o 408 inclui duas versões híbridas recarregáveis com 180 e 225 cavalos, bem como uma versão a gasolina de 130 cv. As três estão acopladas a uma caixa automática EAT8 de 8 velocidades. Uma versão totalmente elétrica seguir-se-á alguns meses mais tarde.

A eficiência foi uma das principais prioridades dos designers do novo 408, uma vez que a combinação de esforços em termos de aerodinâmica, redução de peso (de 1.396 kg) e motores de baixas emissões significa que o veículo pode agora declarar consumos médios de energia notavelmente baixos (em processo de homologação), tanto para as versões híbridas, como para a versão a gasolina de 130 cv.

O novo 408 chegará ao mercado logo no início de 2023. Sendo um automóvel com uma ambição global, será produzido inicialmente em Mulhouse, França, para o mercado europeu e pouco depois na fábrica de Chengdu, na China, para o mercado local.