Descubra o novo Nissan totalmente elétrico

O novíssimo Nissan ARIYA é o primeiro crossover totalmente elétrico de produção em massa desenvolvido e construído no Japão. Baseado no Ariya Concept apresentado no Salão Automóvel de Tóquio 2019, este é o primeiro modelo de produção a representar a nova identidade de marca elétrica da Nissan, desbravando o caminho para uma era de eletrificação avançada, disposição interior e inteligência do automóvel totalmente integrada.

Liderados pelo Vice-presidente Sénior de Design Global, Alfonso Albaisa, pelo Diretor Executivo de Design, Satoru Tai, e pelo Diretor de Design Sénior, Giovanny Arroba, os estilistas da Nissan trabalharam desde o início para dar ao Nissan ARIYA uma identidade japonesa que transcende o seu estilo marcante e elevado desempenho. Para tal, mergulharam nas filosofias japonesas e aplicaram-nas ao novíssimo automóvel elétrico da Nissan.

«Queríamos garantir que a alma do automóvel refletia o nosso ADN japonês distintivo, transmitido de forma simples, mas fortemente moderna», afirmou Albaisa. «Apelidámo-lo de “Futurismo Japonês Intemporal” e tirámos partido de algumas palavras-chave em japonês para inspirar a nossa equipa de design global a criar o formato poderoso, acutilante, simples e extremamente elegante do Nissan ARIYA».

Omotenashi (escrita japonesa: “おもてなし”)

Definição tradicional: Oferecer mais do que o que seria de esperar neste momento, neste local e apenas para si (um nível de hospitalidade e serviço inesperados)

Omotenashi refere-se à oferta de um nível inigualável de hospitalidade a convidados e clientes, antecipando as suas necessidades e dando-lhes uma resposta adequada. É uma forma de transmitir que esse momento é exclusivo, apenas para esse(s) convidado(s).

Albaisa: «Um termo importante na definição do nosso ADN japonês. A nossa próxima linha de produtos não se concentra apenas em potência impressionante, funcionalidades convenientes e materiais topo de gama, mas também redefine toda a experiência de condução, desde o aproximar-se do Nissan ARIYA até à sua operação, viver com ele e melhorar a vida diária de todos de modo inovador e empolgante. Com o Nissan ARIYA, considerámos o significado de omotenashi no contexto digital moderno. Ser atencioso é um aspeto fundamental desta tradição. Por exemplo, quando um condutor entra no Nissan ARIYA, todos os ícones estão apagados, apenas o botão de ignição cintila aguardando a ativação do condutor. Quando o botão é pressionado, todos os ícones e interruptores se acendem de forma suave, incluindo a sequência de arranque na interface gráfica do utilizador. Quanto à interface em si, os ecrãs curvos duplos e o ecrã vertical de grandes dimensões disponibilizam informações importantes num formato de fácil compreensão e os controlos estão exatamente onde devem estar. E além do engenho funcional, utilizamos uma iluminação andon que confere ao interior uma atmosfera arquitetónica semelhante a um lounge.”

Iki (escrita japonesa: “粋”)

Definição tradicional: Inovador, com uma sensação fresca e simplista

A tradução ocidental mais direta de iki é “chique”. Mas para os designers da Nissan, representa a criação de algo novo e inovador que se afasta de uma impressão já existente.

Tai comenta: «Iki poderá muito bem ser uma das melhores formas de descrever o Nissan ARIYA, já que se refere à avançada linguagem de design e tecnologia do automóvel. Iki descreve uma reinvenção da forma como interagimos com um automóvel através de avanços na tecnologia de conectividade. Descreve também o modo variável como encaramos um segmento automóvel existente. Iki é o oposto de ser chamativo ou ostentoso, algo que normalmente pode acontecer com as novas tecnologias. Com o Nissan ARIYA, iki pode ser sentido na forte presença exterior e beleza impressionante do automóvel. Por exemplo, a secção esguia do painel dianteiro e os destaques que percorrem a linha do ombro num traço único uniformizam o estilo de maneira concisa. No interior do automóvel, os controlos da climatização possuem um design de “desaparecimento”, que os torna quase invisíveis na superfície suave do painel de instrumentos quando não estão a ser utilizados. Apesar de os interruptores de controlo da climatização estarem integrados, a sua interação tátil oferece uma sensação igual à de pressionar um interruptor mecânico. Isso é o iki no seu estado mais puro.”

Kabuku (escrita japonesa: “傾く”)

Definição tradicional: Uma expressão arrojada e diversificada que contraria a abordagem comum

Kabuku é uma reação à ordem e às convenções sociais. Abraça o estranho e o pouco ortodoxo enquanto expressão de rebeldia, mas fá-lo de uma forma positiva. Ao pensar de maneira diferente dos outros, representa um comportamento que apenas pode surgir de um líder e de alguém que corre riscos.

Diz Tai: «Na Nissan, personificamos este espírito adotando diferentes abordagens à norma; não só na procura de novas inspirações de design, mas também de novas formas de reinventar o modo como desenvolvemos e construímos, para elevar a experiência do condutor e dos passageiros. Analisamos o que é e o que poderia ser. Pode ver pequenas indicações de kabuku na própria abordagem ao Nissan ARIYA. Enquanto automóvel elétrico, tira partido de oportunidades para adaptar e redesenhar. Por exemplo, a grelha dianteira foi reinventada como um “escudo”, assumindo uma nova finalidade de proteção da tecnologia e permitindo também níveis superiores de apoio ao condutor. O para-choques dianteiro possui condutas de ar que melhoram a aerodinâmica sem perturbar a beleza da superfície. Estes são alguns exemplos de como estamos a procurar um futuro mais intuitivo e totalmente conectado e de como adotámos uma abordagem pura e simples, com uma linguagem de conceção de automóvel elétrico exclusivamente japonesa».