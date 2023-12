Descubra o Natal em porcelana Vista Alegre desde 1971

O espaço ExpoEcclesia, da Diocese da Guarda, tem patente ao público a exposição ‘Natal em Porcelana – inspirações e criações. Coleção Vista Alegre (1971-2023)’, com 52 pratos que apresentam representações do presépio, até 15 de janeiro.

“Nasce o Menino Jesus e festejamos a sua chegada, a ExpoEcclesia não podia deixar de celebrar o Natal e a chegada do Menino Jesus”, disse Joana Pereira.

A historiadora de arte e museóloga da Diocese da Guarda explicou que para apresentarem a exposição ‘Natal em Porcelana – inspirações e criações’, com representações do presépio que a ‘Vista Alegre’ lança desde 1971, congregaram “esforços de um colecionador particular” que reuniu os 52 pratos desta mostra por herança, doação e aquisição.

“Todos reproduzem o presépio, só a Sagrada Família, com os pastores, a adoração dos Reis Magos, todos referidos nos Evangelhos de Lucas ou Mateus, e existem exceções, naturalmente, todas no campo das criações livres”, acrescentou.

A museóloga Joana Pereira acrescentou que estes pratos da ‘Vista Alegre’ foram pintados “a partir de criações livres dos mestres de pintura da fábrica de porcelana”, ou inspirados em pinturas existentes em igrejas e museus em Portugal.

“Para conhecermos melhor esta coleção entendemos apresentar também as reproduções de alguns dos desenhos e de pinturas existentes no Museu da Vista Alegre, no Museu Nacional de Arte Antiga e também na Catedral de Aveiro”, salientou.

‘Natal em Porcelana – inspirações e criações’, destaca a historiadora de Arte, apresenta o primeiro prato com a representação do presépio lançado pela Vista Alegre, em 1971, pintado por Palmiro Peixe; o mestre de pintura inspirou-se no painel de azulejos da capela de Nossa Senhora da Penha de França da fábrica de porcelana portuguesa para desenhar e depois reproduzir no prato.

Na ExpoEcclesia, da Diocese da Guarda, está também o presépio criado neste ano de 2023, retrata Maria, São José e o Menino Jesus “e aparecem o tradicional burrinho e a vaca”; Joana Pereira explica que “todos os pratos que foram lançados a partir de 2011 são criados por designers portugueses ou internacionais”.

A exposição ‘Natal em Porcelana – inspirações e criações. Coleção Vista Alegre (1971-2023)’ pode ser visitada até ao dia 15 de janeiro de 2024, na cidade da Guarda.

Joana Pereira destacou ainda que, desde há quatro anos, o bispo da Guarda, D. Manuel Felício, convida uma instituição da diocese para apresentar um presépio na ExpoEcclesia, “utilizando na maioria das vezes matérias-primas que remetam para a sua história e desta forma contem a sua missão”

Este ano foi convidada a Fundação Instituto Social Cristão Pina Ferraz, “cuja missão é acolher crianças e jovens em risco”, que está sedeada em Penamacor.

O espaço diocesano ‘ExpoEcclesia’ também tem patente ao público a exposição temporária “Centenário da Fundação da Liga dos Servos de Jesus – Obra herdeira do Pensamento e Espírito de D. João de Oliveira Matos”, até agosto de 2024.