Descubra o 25 de Abril visto de fora

A coleção O 25 de Abril Visto de Fora terá um total de dez volumes que vão se abordar temáticas desde a revolução até a consolidação da democracia em Portugal.

A publicação dos volumes vai decorrer até 2026. Acaba de sair o terceiro volume que regista uma conversa com antigos Capitães sobre a Guerra Colonial e a conspiração que conduziu ao derrube da ditadura de Marcello Caetano.

Para Maria Inácia Rezola, uma das maiores especialistas deste momento da nossa história, estamos perante «a análise histórica e a memória dos protagonistas são duas perspectivas imprescindíveis para evocarmos os acontecimentos fulcrais para o derrube da ditadura e da construção da democracia».

Esta coleção é da responsabilidade da Comissão Comemorativa dos 50 anos 25 de Abril, presidida por Maria Inácia Rezola. A apresentação de As Forças Armadas Portuguesas e o Estado, de Lawrence S. Graham, vai acontecer no dia 14 de Outubro, ás 12 horas, na Tenda Vila Literária. Depois da apresentação haverá uma mesa-redonda com vários participantes. A 21, também ás 12 horas, na Tenda Vila Literária, tem lugar a Mesa-redonda Capitães em Movimento: memórias da Guerra Colonial e da conspiração, que vai contar com a presença de alguns membros do MFA que participaram no fim da ditadura.

Estas iniciativas pretendem ajudar a refletir sobre o futuro do maior acontecimento da história de Portugal do último século. O FÓLIO — Festival Literário Internacional de Óbidos, vai acontecer até 21 de outubro.