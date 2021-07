Descubra John Black Wolf e os seus bandidos

Diogo Lima, músico portuense lançou em 2019 o seu primeiro álbum a solo como John Black Wolf. Os dois singles ‘The World Parade’ e ‘Masters of Time’ chegaram este ano às plataformas digitais através da Farol Música. Temas incluídos no álbum ‘Until The Dark is Gone’.

Com um som dentro do Rock, Americana, Blues e Country, não muito habitual no mercado nacional, o disco ‘Until the Dark is Gone’ de John Black Wolf & The Bandits torna-se por isso mesmo, único.

Neste disco vamos descobrindo camadas de um imaginário do Tarantino, de um filme de fantasia, uma peça de um clássico musical, letras que nos levam a lugares, a sensações e a histórias do nosso imaginário, despedidas e união. Não deixando de lado a crítica social e política.

Com refrões viciantes, arranjos cuidados num disco novo e intemporal que não descuram o berço do rock ’n’roll nem a descoberta de novas linguagens musicais.

Do álbum faz ainda parte a poderosa versão do tema ‘Brothers in Arms’ dos Dire Straits.

‘Father, Son and The Holy Spirit’ é o novo single de apresentação o álbum.

John Black Wolf & The Bandits estarão de regresso aos palcos para apresentar ‘Until The Dark is Gone’ no Hard Club no Porto, a 18 de setembro.