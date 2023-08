Descubra Gent e a sua cerveja com a CCBP

A Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa (CCBP) organiza uma sessão de degustação de cervejas seguida de uma visita a Gent que decorrerá no dia 9 de setembro no Technology Campus Gent das 16 às 20 horas.

Este evento único tem como objetivo levar os seus participantes numa saborosa viagem de descoberta através do mundo efervescente das cervejas, frequentemente artesanais. Venha explorar connosco a rica história da cultura da cerveja belga e conhecer cervejeiros apaixonados que apresentam as suas criações com orgulho.

“O nosso evento não oferece apenas uma experiência de degustação inesquecível, mas também uma oportunidade para compreender a arte da produção de cerveja. Saiba mais sobre o processo de fermentação, os ingredientes utilizados e como são criados os diferentes estilos e sabores”, afirma a CCBP em comunicado enviado ao BOM DIA.

A Câmara considera que “quer seja um apreciador de cerveja experiente ou apenas curioso para descobrir o que Gent tem para oferecer, o nosso evento promete uma tarde e uma noite agradáveis, enriquecedoras e inesquecíveis, cheias de sabor e descontração”.

A sessão de degustação de cerveja será conduzida por Annick Boeykens, professora de cervejaria, gestora de projeto e coordenadora do trabalho e do estágio dos alunos do curso de Química da PBA Bioquímica na escola Odisee de Gent. A visita guiada será conduzida por George Martyn, Professor de História Jurídica na Universidade de Gent. Estará ainda presente o Cônsul Honorário de Portugal em Gent, Bruno Joos de ter Beerst,

Clique aqui para se inscrever.