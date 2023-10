Descubra em Lisboa toda a essência do vinho

De 4 a 6 de novembro, o Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira, será o palco de uma nova edição do Essência do Vinho – Lisboa, a principal experiência do vinho em Portugal, que congrega as diferentes realidades e tendências do mundo do vinho.

“Este é um evento exclusivamente de vinho. Por acreditarem no impacto do nosso trabalho, ano após ano, temos a participação de mais expositores e marcas, registando, nesta edição, um crescimento de 20%, o que nos deixa muito satisfeitos. É ainda o único evento de vinhos, em Lisboa, a promover uma programação tão diversificada e intensa. O ecletismo da programação diária é diferenciador. Fazemos um blend entre grandes nomes e projetamos novos protagonistas, mostramos muito do que de melhor se faz em Portugal, mas sem nos isolarmos do resto do mundo, pelo que temos igualmente provas com grandes exemplares internacionais. Reforçamos a promoção nos Media tradicionais e no digital, incluindo nas redes sociais, porque o rejuvenescimento de públicos e a atração de mais profissionais são prioridades. O foco no dia dos profissionais continua a ser grande. Este ano para facilitar a interação e promover relações comerciais, todos os profissionais inscritos terão acesso a uma plataforma que para além de facultar a entrada, possibilita oportunidades de networking mais eficazes, como o agendamento de reuniões e o envio de mensagens diretas entre profissionais e produtores. Estamos prontos para continuar a fazer deste evento a bússola do vinho na capital do nosso país”, enfatiza Nuno Guedes Vaz Pires, diretor do evento e fundador da Essência, Co.

A programação diária inclui provas comentadas pelos provadores da Revista de Vinhos e da brasileira Gula, a par de produtores e enólogos convidados. Nas Conversas com Sommeliers serão abordados estilos e tipologias de vinhos de um modo particularmente informal e descomplicado.

Na área “Mundo Natural” estarão presentes duas dezenas de produtores que interpretam o vinho à luz da chamada “intervenção mínima”, seguindo muitos deles abordagens biodinâmicas, o que contribui para a diversidade do cartaz.

Do carácter do granito e da altitude da Beira Interior ao nervo dos vinhos atlânticos de Lisboa; dos diferentes perfis dos Vinhos Verdes, do vinhos do Tejo e do Alentejo à capacidade camaleónica da Baga na Bairrada; das castas menos óbvias do Dão ao património de vinhas velhas do Douro. Boa parte da diversidade das regiões portuguesas será tema de provas comentadas que reúnem vinhos emblemáticos, novos atores, colheitas antigas e lançamentos recém-chegados ao mercado.

Provas verticais da Quinta da Pacheca, da Herdade do Portocarro e dos projetos do Esporão, novidades da Quinta do Barão do Hospital, do Domínio do Açor e da Cortes de Cima, bem como vinhos da família Guedes da Sogrape e da Niepoort– estarão também em foco.

No capítulo internacional, realce para as prova de grandes vinhos biodinâmicos de França, Aústria e Alemanha. Da vizinha Espanha chegam os Ramon Bilbao, dos nomes que mais contribuíram para a notoriedade da Rioja Alta. E porque Champagneé sempre uma região de perdição, haverá ainda provas de maisons de referência representadas no nosso país.

E para uma pausa durante o evento estarão em funcionamento permanente os espaços de restauração Aquanostra, Confraria da Empada, Europa no Caís, Ginga d´Óbidos, Ostras sobre Rodas, Sabor Serrano e Varofumeiro.

A principal experiência do vinho em Portugal

O Essência do Vinho – Lisboa assume-se como parte do circuito da “principal experiência do vinho em Portugal” e é destinado, não só a especialistas, mas também a entusiastas deste setor. Além de degustações de produtores nacionais e internacionais, os visitantes podem assistir a provas comentadas dinamizadas por algumas das mais prestigiadas personalidades do mundo do vinho, mediante compra.

Essência do Vinho – Lisboa, o Encontro da Revista de Vinhos, está aberto ao público nos dias 4 e 5 de novembro, das 15:00 às 21:00; no dia 6 de novembro, segunda-feira, o dia é reservado aos profissionais das 11:00 às 18:00.

Os bilhetes custam 17,50€ e incluem copo de provas Riedel em campanha promocional online e quando adquiridos até dia 29 de outubro. A partir dessa data, o valor será de 20,00€. Na compra de uma prova comentada está incluída a entrada no evento e o copo.

As informações detalhadas e aquisição de bilhetes estão disponíveis em www.essenciadovinho.com/eventos-lisboa