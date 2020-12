Descubra e compre “Produtos de Esposende”

“Produtos de Esposende” passa a ser a marca local, com selo de origem, que aproximará produtores e consumidores, reduzindo a zero a distância entre estes dois elementos da cadeia de produção. Esta iniciativa enquadra-se no Programa de Incentivo à Produção e Consumo dos Produtos Endógenos.

Esta nova marca “Produtos de Esposende”, fará parte do novo conceito promocional e de divulgação, que valorizará os produtos com origem no concelho de Esposende, identificados, através de um selo criado para o efeito.

A gastronomia representa um dos mais importantes atrativos turísticos de Esposende, permitindo ao concelho, destacar-se e posicionar-se como um destino de referência. Com uma diversidade gastronómica, cujas receitas passam de geração em geração, os produtos locais são parte da vida de quem nasce e vive ligado à terra e ao mar.

Num momento particularmente sensível no contexto económico e social, o Município de Esposende apresenta o “ESLocal”, um programa que ambiciona ser uma alavanca para fomentar e estimular a produção e o consumo dos produtos locais do concelho.

Um dos desígnios do programa é implementar o conceito de Km.0, o qual promove a proximidade entre a produção e o consumo, de forma a que, a distância entre esses dois elementos seja reduzida a “zero”, aumentando o consumo e o escoamento dos produtos endógenos. Desta forma estaremos a apoiar os produtores locais (agricultores, pescadores, pastelarias, artesanato, entre outros), incentivando-os a cuidar da sua profissão como um negócio, protegendo o seu investimento, preservando o meio ambiente e contribuindo para a sustentabilidade do território, com impactos positivos de cariz económico, social e ambiental, numa lógica de economia circular.

Para além do Km.0, destacam-se os valores de Slow Food, Comércio Justo, Desperdício Zero, Produção e Consumo Sustentáveis, Redução da Pegada Ecológica dos Alimentos, Biodiversidade, Educação Alimentar e do Gosto, Sazonalidade Alimentar, Dinamização da Economia Local, Economia Circular, Proximidade e Cooperação e Identidade e memória dos saberes e sabores.

Este programa pretende desenvolver novas ferramentas de apoio aos produtores locais, estimulando o consumo e o escoamento de produtos como o peixe, hortícolas, doçaria, laticínios e vinhos, entre outros, diretamente para as famílias, lojas locais e restaurantes, criando uma rede de proximidade e até de cooperação entre todos esses agentes económicos.

Todas as informações acerca deste programa, onde se incluem as normas e formulário de inscrição, estão disponíveis no portal de turismo e poderão ser acedidas aqui.

Na implementação deste “Programa de Incentivo à Produção e Consumo dos Produtos Endógenos: “Produtos de Esposende”, o Município de Esposende contará, entre outros, com a colaboração da Cooperativa Agrícola de Esposende, da Associação dos Pescadores Profissionais do Concelho de Esposende e da ACICE – Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende ao nível do desenvolvimento, acompanhamento e promoção da iniciativa junto dos seus Associados.

Compre Produtos de Esposende.