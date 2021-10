Descubra como fazer um uso saudável da tecnologia

Ivone Patrão apresenta o seu novo livro “Guia Prático Para Um Uso Saudável Da Tecnologia”, com selo editorial da PACTOR, que é vendido em conjunto (pack) com a obra “#GeraçãoCordão – A Geração Que Não Desliga”, da mesma autora.

Sendo outubro o mês da cibersegurança, é fundamental que pais, professores e educadores tenham noções no que respeita à segurança online e à sua utilização, de forma regrada. Com estes dois livros, o leitor terá acesso a informações e dicas úteis relativamente ao mundo da Internet, incluindo uma fórmula que ajuda pais, professores e educadores a calcular o número de horas aceitável para as atividades online e offline de cada criança, de cada jovem e de cada família, de modo a evitar a dependência!

Nestes livros, o leitor encontrará, de forma concisa e clara, tudo o que precisa de saber para gerir o uso do jogo online, da multimédia e das redes sociais da sua família, de forma a que crianças e jovens tenham uma relação o mais saudável possível com a Internet. As orientações são construídas a partir da prática clínica da autora como psicóloga, terapeuta familiar e investigadora na área.

No Prefácio do “Guia Prático Para Um Uso Saudável Da Tecnologia”, Daniel Sampaio, Professor Catedrático Jubilado de Psiquiatria e Saúde Mental na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, refere que é possível encontrar neste livro “sugestões, mas que sobretudo ajuda a pensar. Nada do que é afirmado nesta obra resulta de opinião precipitada, mas, pelo contrário, está ancorado na prática clínica e, sobretudo, na investigação nacional e internacional sobre o tema.”. Destaca também o facto de ser “um livro importante e oportuno para pais e educadores, mas que também pode e deve ser lido (pelo menos em parte) por crianças e jovens” e que “ninguém ficará indiferente a esta leitura e encontrará nestas páginas muitas ideias para pôr em prática”.

O livro “#GeraçãoCordão – A Geração Que Não Desliga”, lançado pela primeira vez em 2017, tem um prefácio do pediatra Mário Cordeiro, que relembra a evolução da Internet à velocidade da luz.

O guia pode ser adquirido em formato pack com a obra “#GeraçãoCordão – A Geração Que Não Desliga” ou separadamente, na versão e-book, no website da editora.