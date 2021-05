Descubra as aldeias históricas de Portugal e os seus reis

Pelos castelos, muralhas, becos e ruelas das Aldeias Históricas de Portugal, há um murmúrio que nos acompanha. Testemunhas silenciosos de épicas batalhas, amores proibidos e outras mil e uma estórias, cada lugar parece sussurrar-nos as páginas do livro de História, que entretanto esquecemos.

Por estes recantos sentimos e recordamos a presença de figuras incontornáveis como D. Afonso Henriques, D. Manuel I, D. Dinis e Pedro Álvares Cabral, cujo legado ficou para sempre entrelaçado com o passado destas 12 aldeias.

São estas quatro figuras que protagonizam o novo filme promocional das Aldeias Históricas de Portugal, “De Corpo e Alma”, que convida a descobrir “um destino que são 12”, repleto de História, cultura, sabores e aromas, costumes e tradições – para sempre eternizadas na paixão das suas gentes. O filme está disponível no YouTube.

Produzido pela Lobby Films & Advertising, em parceria com as Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico, o novo filme promocional “De Corpo e Alma” é uma experiência imersiva e sensorial, conforme sublinha o realizador Telmo Martins: “O espetador faz uma viagem intensa pelas aldeias, explorando a visão, a audição e o coração. Através da construção de um ambiente próprio, mágico, misterioso, mas também intenso e apaixonante. O objetivo foi criar uma narrativa que seja magnética para quem vê o filme e o arraste, de forma disruptiva, para locais únicos no mundo e para uma história inigualável”.

De recordar que as Aldeias Históricas de Portugal são o primeiro destino em rede português com um plano de combate à covid-19. Uma iniciativa que visa garantir que todo o ecossistema do Turismo instalado nas 12 Aldeias Históricas de Portugal tem capacidade de resposta ao atual contexto pandémico, protegendo as comunidades e, também, os turistas.

Recentemente, foi também lançada uma app móvel para turistas, que permite às aldeias interagirem com os visitantes, fornecendo informação georreferenciada e contextual, eventos e outras notícias úteis. É também uma aplicação inclusiva, uma vez que disponibiliza áudio guias em várias línguas e com conteúdos que cumprem com a regra da infoacessibilidade. O download da aplicação está disponível em https:// aldeiashistoricasdeportugal. com/app-ahp

As Aldeias Históricas de Portugal permanecem, também, como o único destino em rede, no mundo, com certificação BIOSPHERE DESTINATION, que foi recentemente renovado. Continuam assim a ser reconhecidas como um destino comprometido com os princípios da sustentabilidade, de acordo com as orientações da UNESCO e da Carta Mundial de Turismo Sustentável.

Motivos de sobra para se deixar levar pelo apelo de D. Afonso Henriques, D. Manuel I, D. Dinis e Pedro Álvares Cabral no novo filme promocional das Aldeias Históricas de Portugal, e descobrir um destino ímpar em todo o mundo.

