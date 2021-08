Descubra Ana Love

Com a música como paixão, Ana Love, é natural de Coruche e é licenciada em Jornalismo e Comunicação pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Com 21 anos, academicamente o seu próximo passo é o mestrado em Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa.

Canta desde os 8 anos e cedo aprendeu a tocar acordeão e órgão, mas percebeu que é a cantar que se sente realmente feliz. Foi com apenas 12 anos que começou a fazer espetáculos sozinha e iniciou aulas de voz e de canto com o professor e maestro Rui de Matos. Em 2017 revelou-se como Ana Love, contando com várias participações em programas e em dois concursos de música em televisão.

O álbum de estreia acontece em agosto de 2021, um primeiro trabalho composto inteiramente por originais que vêm dar expressão à dedicação e paixão que Ana Love dedica à música.

Um álbum em nome próprio que foi produzido e gravado com grande paixão e emoção patente nas 10 músicas que o compõe, por entre os quais podemos destacar: “Best friend”, “Complicado”, “Não era pra ser” ou ainda “O resto da vida” “Não vejo a vida sem cantar”. Com ritmos muito diferenciados e melodias nas quais o sentimento e a paixão se entrelaçam num misto de amor, este é um cd de encontros e desencontros vivenciados pela sua geração. Um CD que descreve histórias contadas na primeira pessoa, mas que Ana Love espera que todos se identifiquem.