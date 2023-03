Descubra a Pandelleria da FIAT

A FIAT prestou homenagem aos funcionários da fábrica Giambattista Vico em Pomigliano d’Arco, o local de produção do intemporal Panda, um dos símbolos mais famosos da produção “Made in Italy” em todo o mundo. De facto, são eles os “artesãos” de um modelo de sucesso, que, em conjunto com o icónico 500, levou a FIAT à liderança europeia no segmento dos automóveis citadinos. Para celebrar e envolver a comunidade, a FIAT criou o filme-documentário “Pandelleria”, que, como o título sugere, foi filmado na Pantelleria, ilha siciliana famosa pela sua beleza natural e também por ser o local com a maior densidade de modelos Panda do mundo.

Olivier François, CEO da FIAT e CMO Global da Stellantis, declarou: “Mesmo após 43 anos, o Fiat Panda é o automóvel citadino líder na Europa e o veículo mais vendido em Itália, país onde registou uma brilhante quota de mercado de 8% no mercado global, contribuindo significativamente para o desempenho local da Stellantis.

Para celebrar este símbolo genuíno da produção ‘Made in Italy’ e para agradecer aos funcionários daquele incrível local de produção em Pomigliano d’Arco, produzimos o filme-documentário ‘Pandelleria’. Uma antevisão completa foi partilhada há uma semana com todos os funcionários, como sinal de gratidão: eles colocam uma quantidade extraordinária de paixão e profissionalismo no seu trabalho para garantir que o sucesso do Panda nunca termine. De facto, o Panda representa a mobilidade italiana e assim continuará a ser nos próximos anos”.

Situada no meio do Mar Mediterrâneo, onde modelos Panda de todas as idades, configurações e cores percorrem toda a ilha, o filme-documentário mistura a beleza e as cores da ilha com histórias da vida quotidiana dos seus habitantes, com o Panda sempre presente como um companheiro inseparável.

O filme de 30 minutos retrata 14 residentes de Pantelleria, relatando a sua paixão pelas três gerações do Panda. Entre eles, encontramos um guia espiritual, um apicultor, um agricultor, um mecânico, um padre, um músico e muitos outros, todos unidos pelo seu amor pela ilha e pelo Fiat Panda, que os ajuda nas suas atividades diárias, graças à sua versatilidade e funcionalidade. As suas histórias são um exemplo emblemático das “pessoas Panda”, que escolheram e admiram este veículo pela sua simplicidade e acessibilidade. Uma viagem divertida e surreal para conhecer os habitantes desta pequena comunidade e a sua ligação com o ícone da FIAT.

O filme-documentário foi concebido pelas agências do Publicis Groupe, Leo Burnett e Publicis Sapient, e produzido pela Twister Film com a direção do famoso documentarista Giovanni Troilo (conhecido por “Power of Rome” e “Vesuvio or: How They Learned to Live Between Volcanoes”).

Além disso, exclusivamente para o mercado italiano, o projeto será ampliado graças à colaboração com o criador de conteúdos Gabriele Vagnato, que produziu uma série de películas que enriquecem as histórias narradas no documentário. A sua interpretação irónica e divertida visa envolver as novas gerações também através da autenticidade do Panda.

A campanha de redes sociais encarna a essência do Panda, reunindo, na mesma ideia, duas linguagens diferentes: por um lado, o documentário e por outro, o conteúdo social, comunicando, assim, com todas as gerações – apenas como o Panda consegue – mantendo um tom de voz leve e agradável.