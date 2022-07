Descubra a oferta turística do Ribatejo sem sair de casa

Já está online a 3.ª edição da Mostra do Turismo do Ribatejo, certame digital que mostra o potencial turístico da região através da apresentação dos prestadores de serviços desta área.

Hotéis, alojamento local, restaurantes, empresas de animação outdoor, entre outros, são alguns dos negócios em destaque neste certame, que conta com a adesão de 35 expositores da região do Ribatejo, num total de 233 produtos ou serviços em exposição.

O objetivo da associação com esta iniciativa é dar a conhecer a região como destino turístico de excelência, trazendo visitantes e aumento do volume de negócios a esta região do país, que tanto tem para oferecer em termos de natureza, património e gastronomia.

A 3.ª Mostra do Turismo do Ribatejo realiza-se na plataforma de negócios da NERSANT, Compro no Ribatejo, até dia 31 de julho, tendo cada uma das empresas participantes uma montra virtual própria onde se apresenta e onde pode dar a conhecer os seus produtos e / ou serviços. Aos visitantes, para além da consulta da oferta disponibilizada em cada um dos stands virtuais, é possível entrar em contacto direto com as empresas, adquirindo produtos e serviços.

O certame pode ser visitado livremente – sem qualquer necessidade de registo – em https://compronoribatejo.pt/feira/3-mostra-do-turismo-do-ribatejo.

