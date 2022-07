O português Pablo D’Orsay está de regresso aos originais com uma nova e poderosa faixa.

Em colaboração com o cantor holandês Robin Vane, Pablo traz de volta as vibrações de verão com esta faixa de dança melódica.

“The Reason” traz de volta as melodias excitantes e os ritmos cheios de groove.

Quando a música é de Pablo, a letra e a voz pertencem a Robin, “The Reason” dá lugar ao tema com todos os ingredientes para ser um hino de Verão.