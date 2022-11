Descubra a música de Nuno Lanhoso

Nuno Lanhoso editou o seu primeiro álbum, Mitos e Nicolaus. Em simultâneo, lança o single Acordem-me Quando For P’ra Cantar, dueto com Pedro Abrunhosa, que para além de seu conterrâneo da cidade invicta, é uma das inspirações musicais de Lanhoso desde tenra idade.

Mitos e Nicolaus fala sobre “amor ou desamor”, como diz o autor. “Se me pedissem para descrever “amor” numa palavra, dizia: inspiração; mas se fôssemos aos bastidores dessa palavra, tenho para mim que os Mitos e os Medos andariam de mão dada, sempre prontos a intervir no lado lunar das relações”, escreve Lanhoso acerca do disco. “Os ‘Nicolaus’ são quem dá graça a isto tudo. São a poesia, são as esquisitices, são as coisas que partilhamos com quem nos é mais próximo. Impedem que a vida seja uma equação, que o amor seja matemática. (…) Eu tive um Nicolau. Mais do que um até. E prometi a mim mesmo que se alguma vez fizesse um álbum, havia de ter Nicolau no nome.”

Médico de formação, apaixonado pelo piano e pela guitarra, Nuno Lanhoso percebeu aos 30 anos que a sua principal vocação era a música. Descobriu o fascínio pela escrita de canções num velho piano em casa dos seus avós e transcreve para as suas composições a beleza que vê na poesia e simplicidade do quotidiano.

Depois de editar os singles Nem Desgosto do Amor, Caso Apareças Por Aqui e Espero Que Cases Com Um Totó, Nuno Lanhoso edita um dueto com Pedro Abrunhosa, Acordem-me Quando For P’ra Cantar, hoje, no mesmo dia do seu álbum de estreia, Mitos e Nicolaus. Estes registos já podem ser ouvidos em todas as plataformas digitais.