Descubra a maior rede colaborativa da diáspora portuguesa

A Fundação AEP, em parceria com o BOM DIA, promovem uma sessão online de divulgação da Rede Global da Diáspora no próximo dia 14 de novembro, pelas 10 horas de Lisboa, que contará com o testemunho da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.

A Rede Global da Diáspora é uma rede social colaborativa – promovida pela Fundação AEP e com o apoio institucional da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas – que liga as empresas nacionais à diáspora. O projeto tem como principal missão promover a “marca Portugal” internacionalmente e ajudar as PME lusas a aumentar as suas exportações, estimulando a colaboração das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

O sucesso desta rede está dependente do número de membros registados, que permitam garantir uma maior dinâmica de contacto e relacionamento, pelo que é fundamental apostar na divulgação e disseminação desta ferramenta a nível global.

Considerando que o movimento associativo da diáspora portuguesa assume um papel fundamental, como veículo de informação privilegiado com as comunidades locais, a Fundação AEP convida as associações, na qualidade de parceiro, no esforço de divulgação e angariação de membros para a plataforma, o qual será reconhecido na forma de donativo à associação.

Faça a sua inscrição gratuita e venha conhecer a Rede Global da Diáspora e ajude a construir a maior rede colaborativa da diáspora portuguesa.