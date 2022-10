Descubra a belíssima Embaixada de Portugal em Paris. Agora em livro

A Embaixada de Portugal em França apresentou esta semana o livro “Embaixada de Portugal em Paris – Hôtel Lévy”.

Uma obra que reúne, não só, a perspetiva histórica e arquitetónica deste palacete parisiense – desde os tempos do seu primeiro proprietário, Georges-Raphael Levy – como o destaque de alguns dos eventos diplomáticos mais relevantes que nele tiveram lugar desde a sua aquisição pelo estado português em 1936.

O livro “Embaixada de Portugal em Paris – Hôtel Lévy” é um projeto desenvolvido no quadro da Temporada Portugal-França que resultou de um trabalho de investigação conjunto de diversos autores, professores e historiadores entre os quais Pierre Assouline, Alexandre Gady, Simon Ducros, Christophe Parrant, François Gilles, Philippe Mendes, Manuel Villaverde e Pyra Wise. Contou igualmente com o trabalho do fotógrafo Alberto Plácido e a colaboração de Alice Legé e Mariana Reis de Castro na investigação.

“Embaixada de Portugal em Paris – Hôtel Lévy” é editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda.

A Embaixada de Portugal agradece a um conjunto de mecenas sem os quais a edição desta obra não teria sido possível: Fidelidade, Caixa Geral de Depósitos, ENGIE, SLCR, Montepio, AR France Invest, Novadelta France e Camões I.P.