Descubra 7 alimentos que ajudam a baixar o colesterol

Níveis elevados de colesterol estão normalmente associados ao aparecimento de problemas de saúde como a diabetes e as doenças cardiovasculares.

Sendo assim, ter uma dieta equilibrada e praticar exercício físico com regularidade (pelo menos 3 vezes por semana), são essenciais para que tenha um estilo de vida saudável.

O exercício favorece a perda de peso e aumento da massa muscular, o que tem como consequência a diminuição dos níveis de colesterol e a melhora da saúde do coração.

Para manter os seus níveis de colesterol baixos, deverá optar por uma dieta pobre em gorduras trans e saturadas, deverá reduzir o consumo de açúcares, de forma a que se melhore a circulação sanguínea e se reduza o risco de acumular gordura no sangue, evitando doenças cardiovasculares, como infarto ou AVC.

Além disso, é importante aumentar o consumo de frutas, vegetais e alimentos integrais, que, devido ao seu rico conteúdo em fibras, ajudam a controlar os níveis de colesterol no sangue ao diminuir a sua absorção a nível intestinal.

Uma dieta variada e equilibrada, irá permitir-lhe manter os seus níveis de colesterol saudáveis, confira a lista que preparamos, com os alimentos que ajudam a controlar e baixar os níveis de colesterol

Alimentos que ajudam a controlar e reduzir o colesterol

1. Arroz vermelho

Talvez não saiba, mas a levedura do arroz vermelho fermentado (ou simplesmente arroz vermelho) é um suplemento amplamente usado, popularizado pela medicina tradicional chinesa, para o tratamento do excesso de colesterol.

Durante o processo de fermentação, o arroz vermelho adquire um composto, a monakolina K.

Porque é que isto é importante? Existem provas de que esta substância diminui a síntese de colesterol no fígado, diminuindo o valor total e o LDL

Mas atenção: a levedura não é aconselhada a mulheres grávidas ou que estejam a amamentar. No caso dos miúdos e idosos, deve evitar-se o consumo de elevadas quantidades de arroz vermelho.

O arroz vermelho para colesterol tem sido visto e vendido como alternativa às conhecidas estatinas — o medicamento mais usado para combater o colesterol — e já provou ser eficaz na redução da gordura no sangue, dando mais elasticidade às artérias.

Este arroz, diferencia-se do arroz tradicional pelo facto de ser bastante rico em fibras e hidratos de carbono complexos, propriedades que aumentam a sensação de saciedade, constituindo deste modo um alimento recomendável na redução do peso e do apetite.

Além disso, este tipo de arroz é um grão integral com alto valor nutritivo, sendo rico em ferro, mineral essencial para o transporte adequado de oxigênio no sangue e para prevenir e combater anemias. Também possui vitamina B6, que atua na regulação do humor, do sono e do apetite.

Além de ajudar a reduzir o colesterol, o arroz vermelho também ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e cancro devido ao seu alto teor de antioxidantes, substâncias que protegem os vasos sanguíneos da formação de placas de ateroma e, consequentemente, protege o organismo de problemas como infarto e AVC.

2. Alho

O alho contém uma substância chamada alicina, que combate os níveis do mau colesterol (LDL), ajuda a reduzir a pressão sanguínea e evita a formação de trombos, diminuindo, assim, o risco de infartos.

Os seus compostos sulfúricos também têm ação antioxidante, que ajudam no combate de doenças cardiovasculares e melhoram o sistema imunitário.

3. Aveia

Assim como os grãos integrais, a aveia possui grande quantidade de fibras solúveis, que atuam na diminuição da absorção de gordura pelo intestino e na consequente transformação em colesterol.

O ingrediente é também um importante parceiro do emagrecimento, ao dar saciedade e melhorar a função intestinal.

4. Azeite

O azeite é rico em ácido oleico e está associado à redução do LDL e ao aumento do bom colesterol (HDL). Uma pesquisa espanhola atribui ao consumo diário de azeite um aumento entre 3 a 6% do HDL.

O azeite impede a oxidação do colesterol, possui propriedades anti-inflamatórias e reduz a pressão arterial.

5. Salmão e peixes ricos em ómega 3

Peixes ricos em ômega 3 têm propriedades anti-inflamatórias, além de também ajudarem a prevenir o surgimento de coágulos que podem entupir as artérias e levar ao enfarte, além de evitar a formação de placas de gordura nas artérias.

A sardinha, o atum e a cavala também são ricos em ómega 3.

6. Frutos secos

São altamente energéticos, mas não contêm colesterol. Os frutos secos são ricos em gordura polinsaturada, considerada boa para o organismo.

Aumentam o HDL e as fibras existentes ajudam a reduzir o LDL. Mas atenção, o consumo de frutos secos deve ser moderado, pois são muito calóricos.

7. Leguminosas

O feijão e a lentilha, entre outros, são ricos em fibra e, como tal, reduzem a absorção de colesterol.

Contêm pectina, que reduz os níveis de LDL e do colesterol total. Além disso, as leguminosas são ricas em lecitina, uma substância que ajuda a produzir HDL.