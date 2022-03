Descontos dos emigrantes na Suíça estão longe de estar perdidos

O BOM DIA fez eco de afirmações da empresa SPNow, citada pela Lusa, que se dedica “a descobrir potenciais montantes de reforma esquecidos e não reclamados na Suíça”.

Segundo Miguel Farrancha, daquela empresa, citado pela Lusa, “sempre que se registavam mudanças no trajeto dos trabalhadores, fosse para uma nova empresa, para o desemprego ou o regresso ao país de origem, era necessária a transferência dos fundos de uma caixa para a outra, o que não aconteceu, permanecendo os montantes em várias caixas, sem que os trabalhadores os reclamassem”.

O BOM DIA averiguou que esta situação é real, mas “é muito fácil obter a informação sobre a possível existência de fundos”, disse Ester Vargas, candidata do PSD pelo círculo da Europa e ex-adida social na Embaixada de Portugal em Berna.

“Basta contactar a Central do 2. Pilar, Postfach 1023, 3000Berna 14, indicando nome completo, data de nascimento e n° do AVS”; explica a ex-diplomata, afirmando que “a resposta costuma ser rápida”.

No mesmo sentido vão as explicações de Nuno santos, presidente da AACP – Associação de Apoio à Comunidades Portuguesa, considera que “há um muro de desinformação que vem dificultar as varias tentativas há muito instaladas de entreajuda na boa e correcta integração, transformando no enorme buraco entre a realidade e a ficção”.

Nuno Santos, está convencido de que as autoridades suíças têm à disposição dos trabalhadores estrangeiros e nacionais “a informação necessária para a boa compreensão do mundo do trabalho”. Esta associativista e político recorda que “no momento em que o trabalhador recebe em casa um conjunto de documentação importante que deve ler”, e acrescenta que, caso o trabalhador não entenda o seu conteúdo, existem serviços que o podem ajudar.

Maria Ester Vargas indica inclusivamente que, quando esteve a trabalhar na missão diplomática na Suíça chegou a ter “a satisfação de poder comunicar a alguns portugueses, entretanto regressados a Portugal, que tinham dinheiro a receber que nunca tinha sido reclamado, por desconhecimento”.