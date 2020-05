Descontinuação da Linha COVID-19 do MNE

Em virtude da diminuição acentuada da procura, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) irá descontinuar a Linha COVID-19 a partir do próximo dia 29 de maio. Até essa data, a linha permanece disponível entre as 9 e as 17 horas, sendo complementada fora desse horário pelo Gabinete de Emergência Consular (GEC).

Depois deste período, o GEC passará a receber as chamadas telefónicas e emails anteriormente dirigidos à Linha COVID-19, beneficiando de um reforço de meios possibilitado pela descontinuidade desta linha.

A Linha COVID-19 do MNE foi criada a 16 de março com o objetivo de prestar informação aos portugueses que estiveram transitoriamente em viagem no estrangeiro e com dificuldades de regresso a Portugal. Desde a sua criação, recebeu e tratou mais de 20 mil telefonemas e cerca de 13 mil emails.

O Gabinete de Emergência Consular é a estrutura de resposta a emergências do MNE e funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, contactável por telefone e e-mail (+ 351 217 929 714 | + 351 961 706 472 | gec@mne.pt).