Desconfinamento chegou a Fátima

O Santuário de Fátima regressou esta segunda-feira ao seu programa oficial diário, com celebrações abertas aos peregrinos, mantendo em vigor as regras sanitárias do distanciamento físico entre pessoas de agregados familiares diferentes, uso da máscara e frequente higienização das mãos.

O santuário mariano da Cova da Iria informou que diariamente são celebradas seis Missas – 07h30, 09h00, 11h00, 15h00 e 18h30 -, na Basílica da Santíssima Trindade e, às 12h30, na Capelinha das Aparições, onde rezam a oração do terço às 12h00, 18h30 e 21h30.

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) decidiu que as celebrações públicas da Missa são retomadas esta segunda-feira, 15 de março, mantendo a suspensão de procissões, incluindo o tradicional “compasso” da Páscoa.

O regresso das celebrações públicas vão decorrer de acordo com as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa de 8 de maio de 2020 e “em consonância com as normas das autoridades de saúde”.

O Santuário de Fátima explica que o seu programa oficial diário regressa hoje, com celebrações abertas aos peregrinos, mas mantém as regras sanitárias que obrigam à manutenção do distanciamento físico entre pessoas que não sejam do mesmo agregado familiar, ao uso da máscara em todos os seus espaços e a frequente higienização das mãos.

Também esta segunda-feira, o santuário mariano abriu a sua livraria, que está a funcionar provisoriamente na Casa de São Miguel, entre as 09h00 e as 18h00, durante a semana, e até às 13h00, aos sábados e domingos.

Aos domingos, regressa também a oração de Vésperas às 17h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

O santuário de Fátima informa que vai manter as transmissões da Missa das 11h00 e do Terço às 18h30 e 21h30 no seu sítio online, em www.fatima.pt, no canal do Youtube, na sua página na rede social Facebook e no MeoKanal707070.

A celebração comunitária da Missa foi suspensa pela CEP no dia 23 de janeiro; a pandemia Covid-19 esteve também na origem da suspensão do culto público católico entre o dia 13 de março de 2020 e 30 de maio do mesmo ano.

Na informação publicada online, o Santuário de Fátima adianta que os seus espaços museológicos vão reabrir no dia 5 de abril e destaca a exposição temporária ‘Os rostos de Fátima – Fisionomias de uma paisagem espiritual’, no Convivium de Santo Agostinho, no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade.