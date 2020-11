Descobrir um seminário por dentro no YouTube

O Gabinete de Comunicação da Diocese do Porto assinalou a Semana dos Seminários, a decorrer até domingo, com um vídeo que apresenta várias dimensões da vida em Seminário, tais como “a oração, o estudo, o desporto e o convívio”.

A iniciativa é acompanhada por uma mensagem do reitor do Seminário Maior do Porto e do Seminário do Bom Pastor, D. Vitorino Soares, bispo auxiliar da diocese, o qual sublinha a importância da proximidade, para se constituir uma comunidade capaz de viver “uma verdadeira comunhão, constituída por pessoas diferentes”.

O responsável recorda o tema proposto para a vivência desta Semana dos Seminários 2020 – “Jesus chamou os que queria e foram ter com Ele” -, uma passagem do Evangelho segundo São Marcos.

“São duas ideias fundamentais. Primeiro este chamamento por Jesus. É Ele que toma a iniciativa e dá o primeiro passo e escolhe exatamente aqueles que quer. É uma opção, uma seleção feita por este Mestre. E uma outra ideia é a resposta como diz o Evangelho: “eles foram ter com Ele”, sublinha D. Vitorino Soares.

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, associou-se à celebração desta Semana dos Seminários com uma mensagem em que recorda a necessidade de “despertar vocações” e de solidariedade com instituições que apresenta como o “coração da Diocese”.

O responsável saúda os seminaristas, a quem desafia a contrariar qualquer atitude de “desânimo”, para que possam oferecer a sua vida “ao serviço da tarefa mais nobre e urgente do mundo: a da santificação e redenção”.

A mensagem agradece ainda a todos os que trabalham para a “formação integral” dos futuros sacerdotes.

“Que nunca faltem a esta Diocese do Porto sacerdotes disponíveis e santos para o serviço entre nós e, eventualmente, para partilhar com quem tem mais dificuldades vocacionais. Que Maria, Mãe da Igreja, acolha sob a sua proteção os nossos Seminários e quantos os constituem”, conclui D. Manuel Linda.