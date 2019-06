Descobrir as Aldeias Históricas de Portugal de bicicleta

Os ancestrais caminhos do território das Aldeias Históricas de Portugal vão ser o cenário perfeito para a terceira edição do The Castles Quest, um desafio único no nosso país que leva os participantes a descobrir, de bicicleta, as 12 aldeias que integram a rede. As inscrições já estão abertas, depois do sucesso das duas edições anteriores.

Durante nove dias, de 14 a 22 de setembro, os participantes percorrerão os caminhos da GR22 – Grande Rota das Aldeias Históricas, um percurso circular que passa pelas 12 Aldeias Históricas de Portugal. À semelhança dos cavaleiros medievais, irão conquistar castelos, fortalezas e aldeias, com a única diferença a ser a forma de locomoção: bicicletas BTT em vez de cavalos. Serão 560 quilómetros repletos de cariz histórico que vão ficar na memória de quem os pedalar.

O The Castles Quest é um desafio estimulante. Sem ser uma competição – uma vez que não há classificações, vencedores ou vencidos – os participantes têm, ainda assim, de completar uma missão. O percurso a efetuar é percorrido ao ritmo de cada um mas, para o desafio ser completado com sucesso, os “cavaleiros” necessitam de passar por pontos pré-definidos nas 12 Aldeias Históricas de Portugal, tendo um limite máximo de tempo para o fazer.

Ao mesmo tempo, o The Castles Quest é um desafio a outros níveis. Ao conhecerem as Aldeias Históricas de Portugal em duas rodas, os participantes têm a oportunidade rara de se relacionarem e de imergirem na vida quotidiana das comunidades destes territórios, partilhando experiências e ouvindo estórias contadas na primeira pessoa. Será uma viagem seguramente enriquecedora.

Em relação às edições anteriores, este ano a grande novidade está relacionada com uma melhoria significativa do traçado e dos serviços disponíveis ao longo de todo o percurso. A sinalética da GR22 e das rotas circundantes foi aperfeiçoada, com o objetivo de dar a conhecer os vários percursos e pontos de interesse turístico nas 12 aldeias. Desta forma, os participantes do The Castles Quest vão poder usufruir ainda mais desta experiência única, descobrindo os mil e um encantos das Aldeias Históricas de Portugal e das suas envolvências naturais e paisagísticas.

O The Castles Quest é um evento que obedece a todos os requisitos internacionais de sustentabilidade, a nível da preservação da natureza e do património. Essa preocupação é, aliás, uma prioridade para a rede de Aldeias Históricas de Portugal, que tem procurado assegurar a sustentabilidade de todos os eventos que organiza. Recorde-se que as Aldeias Históricas de Portugal são o primeiro destino em rede a nível mundial e o primeiro destino nacional a receber a certificação BIOSPHERE© Destination. A organização pretende que o The Castles Quest receba igualmente o selo BIOSPHERE© Events, que certifica precisamente a sustentabilidade do evento.

O The Castles Quest é uma aventura efetuada em total autossuficiência, que pode ser vivida a solo, ou em equipas, e que põe à prova a resistência e o sentido de orientação dos ciclistas. O desafio é percorrer centenas de quilómetros, numa filosofia de bikepacking, em locais de elevado interesse histórico, como são os territórios das Aldeias Históricas de Portugal. O percurso pode ser dividido, podendo cada elemento da equipa fazer uma parte do mesmo.

Há duas formas de enfrentar o desafio: uma aventura de oito dias, que começa no dia 14 de setembro e que tem como limite o final do dia 22 de setembro; e uma aventura mais curta, de quatro dias, entre 19 e 22 de setembro.

A aventura de oito dias é um percurso circular, de 560 quilómetros, que acompanha a GR22. Começa e termina na Aldeia Histórica de Sortelha e a missão dos participantes será “conquistar” as 12 Aldeias Históricas de Portugal. Depois de Sortelha, o percurso segue por Castelo Mendo, Almeida, Castelo Rodrigo, Marialva, Trancoso, Linhares da Beira, Piódão, Castelo Novo, Idanha-a-Velha, Monsanto e Belmonte, regressando a Sortelha.

Os participantes da aventura de quatro dias irão também pedalar pela GR22, durante cerca de 330 quilómetros. A partida e a chegada serão igualmente em Sortelha, passando os “cavaleiros” por outras cinco Aldeias Históricas de Portugal: Belmonte, Piódão, Castelo Novo, Idanha-a-Velha e Monsanto.

As diferentes possibilidades de dormida, refeição e serviços complementares serão disponibilizadas antecipadamente aos participantes, através do Adventure Guide. E, apesar de a aventura ter como conceito-base a autossuficiência, a organização disponibiliza ferramentas que permitirão realizá-la em segurança, inserida numa estrutura de acompanhamento.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no website da iniciativa, em www.thecastlesquest.bike. A participação é gratuita, tendo os participantes de pagar apenas uma pequena caução, que será devolvida aquando da entrega do geolocalizador disponibilizado no dia da acreditação.

O The Castles Quest é uma iniciativa das Aldeias Históricas de Portugal, apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.