Nas minhas compras para as férias, tenho feito descobertas extraordinárias. Algumas compras são extraordinárias porque na lista estão produtos estranhos, mas as mulheres possuem razões que a razão desconhece. Só faltam dizerem para eu comprar batatas pois, na localidade para onde vamos, pode não existir quem venda batatas e isso faz-me lembrar as épicas viagens para o Algarve em família quando eu era puto.

Mas fui ao Continente e fui dar uma olhadela no Bazarão, que é o meu local de peregrinação favorito, e nem hesitei quando vi um aspirador de cera para os ouvidos a ser vendido por 4€. Tinha que ser e de repente comprei algo que necessitava desde pequeno e nem sequer sabia que tinha essa necessidade. Fiquei mesmo feliz e grato a S. Valentim Loureiro, padroeiro dos electrodomésticos.

Cheguei casa, coloquei as pilhas no aspirador e tratei de fazer uma barrela nos ouvidos. Aquilo faz barulho de aspirador mas cheguei rapidamente à conclusão, que não aspira. Um viciado a “snifar” uma linha de heroína, certamente terá mais poder de sucção apenas numa narina, do que aquele aspirador de cera de ouvidos.

Talvez eu devesse utilizar a técnica do velho Adriano (tem outro nome), que tendo uma cafetaria, retirava a cera dos ouvidos com a colher de mexer açúcar nos cafés. E depois da operação efectuada, limpava a colher nas calças e voltava a meter na cuba de colheres ou ao serviço. Quiçá utilizar a técnica do clip ou a de deixar crescer a unha do dedo mindinho da mão direita (esquerda para os canhotos) até apresentar a forma de concha e efectuar-se uma digna higiene ao ouvido. O cotonete desiludiu-me porque os fabricantes aconselham a não colocar o dito no ouvido, mesmo sabendo que 90% das vendas são utilizadas nessa função. Acho que um potente aspirador de ouvidos, será um compressor daqueles que tiram a cera e ao mesmo tempo, tiram o aparelho auditivo, o cérebro e a dentadura.

Posso tentar vender o aspirador de ouvidos. Li há uns anos um artigo sobre vários fetiches e entre os mais havia a mania que alguns homens adorarem meter o pirilau dentro do cano de aspiração do aspirador e obterem gozo pela sucção. No entanto, ninguém tem um pirilau tão fininho e não sei se o consiga vender.

Por outro lado, há um aspecto positivo. Quando na televisão aparece a Ana Gomes a clamar aos berros justiça e vingança, a Cristina Ferreira, o Marques Mendes a fingir que é bruxo e os exaltados comentadores de futebol, comecei a valorizá-los porque apesar de tudo, são menos chatos do que um aspirador ligado dentro de um ouvido.

Comprei outra coisa que eu pensava que só as comprava quem estivesse no fim da linha, mas depois conto.