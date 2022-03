A repetição das Eleições Legislativas no Círculo da Europa determinou um verdadeiro desastre político para o meu Partido, o PSD.

Não elegemos qualquer deputado neste Círculo, o que já não acontecia desde 1999.

Confesso a minha desilusão por ver mais de 20 anos de trabalho político deitados literalmente para o lixo.

Porém, o que verdadeiramente importa agora não é “chorar sobre o leite derramado” mas sim saber como se vai responder a este desastre.

A próxima liderança do Partido vai ter de olhar para a nossa organização junto das Comunidades Portuguesas com uma atenção completamente diferente, mobilizando os mais diversos sectores e sensibilidades para um trabalho sério para o futuro.

Importará, sobretudo, definir um novo programa político para esta área, conciliando a nossa experiência do passado com novas ideias, que possam ser mobilizadoras de novos e menos novos, dos emigrantes nascidos em Portugal, dos lusodescendentes que já nasceram fora de Portugal…

Porém, simultaneamente, a reorganização das estruturas do Partido implicará igualmente um trabalho muito intenso e paciente.Estou certo que, com determinação, com um espírito unificador, com abertura ao debate interno e à crítica e com imaginação, conseguiremos superar mais um momento bem difícil.

Para isso, todos serão importantes e nós cá estaremos para ajudar.

José Cesário